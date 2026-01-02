La congresista Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú, impulsa una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por su presunta responsabilidad política en el “desmantelamiento” de Petroperú.

La iniciativa cuestiona el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de los activos de la empresa estatal en uno o más bloques patrimoniales, lo que -según el documento- afectaría activos estratégicos, las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética del país.

La moción también objeta la autorización para trasladar S/240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas para financiar la reorganización de Petroperú, al considerar que estos recursos deberían destinarse a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial.

Asimismo, se critica la obligación de transferir S/144 millones a Proinversión para la gestión y eventual enajenación de activos, medida que, a juicio de los impulsores, reduciría el valor patrimonial de la empresa y comprometería su viabilidad a largo plazo.

El documento advierte además que la facultad del decreto para culminar contratos vigentes podría paralizar pozos en el noroeste del país y afectar los ingresos de gobiernos locales y regionales, en especial en Piura.