El delantero argentino Hernán Barcos fue anunciado como nuevo refuerzo del Cajamarca FC, uno de los clubes que debutará esta temporada en la primera división del fútbol peruano.

La confirmación fue realizada por el entrenador del equipo, Carlos Silvestri, quien destacó la vigencia, capacidad goleadora y profesionalismo del atacante de 41 años.

En declaraciones al diario Depor, Silvestri explicó que la información no pudo oficializarse antes debido a que Barcos aún debía cumplir su vínculo contractual con Alianza Lima, club en el que militó durante cuatro temporadas y con el que conquistó dos títulos nacionales.

“Lo que pasa es que el tema de Hernán fue como el mío, hasta el 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo”, aclaró Silvestri.

Como se sabe, a mediados de diciembre, la institución blanquiazul informó que no renovaría el contrato del argentino como parte de un proceso de renovación ofensiva para la presente campaña.

El técnico del Cajamarca FC señaló que el delantero será una pieza clave dentro y fuera del campo, por su experiencia y liderazgo, y expresó su confianza en que se adapte rápidamente al nuevo proyecto deportivo.

Asimismo, consideró que Barcos aportará al crecimiento colectivo del plantel y ayudará a potenciar el rendimiento de sus compañeros en el histórico debut del club en la máxima categoría.