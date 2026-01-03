El plantel “Churre” empezó ayer su pretemporada 2026 con miras a su participación en los Torneos Apertura y Clausura de la Liga 1, y a su fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Por la mañana, en la Villa Alianza Sullana, los jugadores pasaron los exámenes médicos y por la tarde el presidente Lander Alemán presentó al comando técnico jefaturado por el argentino Federico Urciuoli, antes del primer entrenamiento oficial.

Lo acompañan a Urciuoli, su asistente técnico Pablo Trento, y el preparador físico, Sebastián Landolfi, quienes señalaron que pondrán todo de su parte para cumplir con lo que se han propuesto, a base de trabajo, convicción y el objetivo claro de hacer que el Vendaval siga creciendo.

RENOVARON

Mientras tanto, el cuadro de Alianza Atlético anunció la renovación de cinco de sus referentes del año pasado.

El extremo izquierdo Jorge del Castillo seguirá en el plantel del Vendaval con su juego desequilibrante, velocidad y compromiso. Asimismo, renovó Anthony Gordillo, lateral izquierdo, que se ganó gracias a su entrega constante.

También estará Daniel Prieto, quien seguirá defendiendo el arco del Vendaval, en tanto que para Guillermo Larios será su cuarta temporada con el mismo compromiso, sacrificio y ambición de gol de siempre.

Y, finalmente, el extremo derecho Franchesco Flores continuará defendiendo a los “Churres”, aportando velocidad, desequilibrio y entrega por la banda.

UNO MÁS

En cuanto a los refuerzos, el último de ellos es el mediocampista Freddy Coronel, quien llega del club Agropecuario de la primera nacional de su país natal (Segunda División), ya se incorporó a Alianza Atlético.

Viene de disputar 16 partidos, donde anotó 1 gol y 2 asistencias. Tiene 32 años y es la primera vez que sale de su país para jugar en el extranjero y con ganas de hacer historia en el equipo “Churre”.