En la tienda alba se preparan para el inicio de la pretemporada, prevista para la segunda semana de enero del 2026 en la Villa Santa Ana, dirigido por el técnico argentino Ángel Comizzo, cuya permanencia se definió.

Atlético Grau, este año, seguirá teniendo como estadios de localía al recinto Campeones del 36 de Sullana y como alterno 2, a la cancha del Estadio Municipal de Bernal, que estará en remodelación y podrá ser usado a partir del mes de marzo, ya que el Gobierno Regional ya lanzó la convocatoria para la adjudicación de la remodelación del recinto deportivo bajo la modalidad Fast Track.

Según se supo, la Federación Peruana de Fútbol será la encargada de inspeccionar el estadio para otorgar la respectiva licencia y así el equipo albo juegue con estadio cercano, donde podrá asistir más hinchada.

ALTAS Y BAJAS

En cuanto a los jugadores, se conoce que hasta el momento Rodrigo Tapia y Raúl “la pulga” Ruidíaz estarían renovando con Atlético Grau. A él se sumarían Patricio Alvarez, Paulo de la Cruz, Elsar Rodas, Yamir Ruidíaz y Aarom Fuentes, que tienen contrato por dos temporadas.

También los jugadores Sub 18: Arnold Flores, Adriel Trelles, Henry Villegas, Edwin Vásquez, que tuvieron destacada participación en la temporada pasada.

En cuanto al goleador Neri Bandiera, éste viajó a su país Rosario-Argentina en plan de vacaciones por año nuevo, la directiva está esperando la respuesta a la propuesta prevista, tal como le hicieron a Rodrigo Vilca y Rafael Guarderas.

Entre las bajas están Jeremy Rostaing, José Bolívar, Diego Soto; Daniel Franco, Tomás Sandoval, Juan Garro, Benjamín García, Francesco Cavagna, Jherson Reyes, Cristhofer Olivares, Joel Herrera.

Habrá que esperar qué dice la directiva en cuanto a los posibles jales que hasta el momento no se manifiestan.