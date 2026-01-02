Los “Churres” se van armando para la próxima temporada 2026, donde además de jugar los torneos de la Liga 1, lo harán por la Copa Sudamericana, que en su fase preliminar se enfrentará a Deportivo Garcilaso del Cusco.

Para ello, anunció la renovación de sus referentes, al mediocampista ofensivo y pieza clave, Hernán Lupú, quien además a jugado en la selección nacional y continuará defendiendo los colores albicelestes.

Asimismo, Stefano Fernández continuará vistiendo la camiseta del Vendaval al igual que el lateral derecho Erick Perleche y el ariete central José Villegas.

LLEGAN

Ayer por la tarde arribó al aeropuerto piurano y luego a Sullana el nuevo comando técnico presidido por Federico Urciuoli de nacionalidad argentina, conjuntamente con José Villegas.

Ellos fueron recibidos por la directiva encabezada por Lander Alemán Valdez, quien hoy los presentará en el inicio de la pretemporada prevista para las 8:00 a.m en la Villa Alianza Sullana.

Después de 5 años regresa al Vendaval, Williams Guzmán, buscando consolidarse en la defensa también Jesús Rossi se sumará al cuadro de Sullana y competirá el puesto de arquero con Prieto y Amasifuen.

En la últimas horas se unió Franco Coronel, un delantero argentino que llega de Camioneras de la Segunda B de Argentina, faltando cuatro más que la directiva dará a conocer hoy.

SIN ESTADIO

La directiva “Churre” está viendo la posibilidad de jugar los partidos de localía en el Estadio Melanio Coloma de Bellavista, en vista que el Campeones del 36 ha sido observado por la Comisión de Infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol y no recibió la aprobación para albergar partidos de la Liga 1.

Esta mala noticia no sólo perjudica a los “Churres”, sino también al Atlético Grau, que ahora tendrá que jugar fuera de la región o en todo caso apurar la remodelación del Estadio de Bernal.

El estadio sullanero está con observaciones, desde el año pasado y tuvo que jugar los partidos de la U y Alianza Lima o en Trujillo, por ser de alto riesgo .