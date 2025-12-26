Alianza Atlético ya conoce la fecha en que enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, que será a un solo partido a jugarse el 3 de marzo, a partir de las 9:00 p.m., en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Será a partido único y, en caso de terminar empatado, se irá a la tanda de penales. El ganador de este encuentro clasifica a la fase de grupos de este torneo internacional

Cabe señalar que el presidente “Churre”, en entrevista anterior, dio a conocer que el equipo sullanero no jugará en este estadio trujillano, dado que entrará en remodelación por un año y que la fase previa lo jugará en un estadio en Lima.

PUEDES VER: Alianza Atlético y Real Garcilaso se enfrentan por la Copa Sudamericana

NUEVOS TÉCNICOS

El equipo “Churre” estrenará nuevo entrenador para disputar la fase preliminar de la Copa Sudamericana y el torneo de la Liga 1, con el técnico argentino Federico Urciuoli quien tomó la batuta dejada por su compatriota Gerardo Ameli, tras gran campaña lo clasificó al torneo internacional.

Urciuoli tiene la consigna de superar lo conseguido por Ameli en el 2025 y lograr una gran campaña. Él conoce muy bien lo que es el fútbol peruano, formó parte del comando técnico de Gustavo Álvarez en Atlético Grau y trabajó de cerca con Daniel Ahmed.

El equipo sullanero hasta el momento solo ha contratado a 3 refuerzos: el delantero Mariano Barreda que proviene del FBC Melgar; el volante Juan Delgado (Alianza Lima) y el atacante Christian Valladolid que jugó este año en Carlos Mannucci (Liga 2).

Mientras tanto, su rival Deportivo Garcilaso del Cusco también estrena nuevo técnico que reemplaza a Carlos Bustos. Se trata del argentino Hernán Lissi, quien estuvo en esta temporada al frente de UTC de Cajamarca.

El citado estratega señaló que lo conducirá de la mejor manera en la Copa Sudamericana y su primer objetivo es lograr meter al equipo en la fase de grupos.