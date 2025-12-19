Alianza Atlético ya tiene rival en la Copa Sudamericana, y será el equipo de Deportivo Garcilaso a quien enfrente en un solo partido en el estadio Campeones del 36, en la primera fase entre clubes peruanos en fecha aún por definir.

Será luego de casi 17 años en que el equipo “Churre” estará presente en un torneo internacional y esta vez buscará avanzar a otra fase en este torneo, entre equipos peruanos.

PUEDES VER: Altas y bajas en equipo “Churre” y se vocea a Federico Urciuoli como técnico

RIVALES

Cabe señalar que el equipo “Churre” ahora tiene nuevo técnico, luego que lo dejará el argentino Gerardo Ameli, clasificado a esta justa internacional y a partir de entonces ha perdido varias piezas importantes.

El conjunto del Real Garcilaso del Cusco que será su rival, vendrá con sus nuevas adquisiciones, los ex sullaneros Agustín Graneros y Horacio Benincasa, que volverán al Campeones del 36, pero ahora como rivales.

Fue luego del sorteo oficial donde también se conoció que Cienciano del Cusco enfrentará a Melgar de Arequipa en el Estadio Inca Garcilaso, en un partido denominado “Clásico del Sur”.

Los ganadores de ambos cotejos pasarán a grupos del torneo continental, que organiza la CONMEBOL.