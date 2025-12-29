Todo quedó listo para que el plantel de Alianza Atlético inicie esta semana su pretemporada, a llevarse a cabo en la Villa Deportiva Alianza Sullana, el 2 de enero del 2026.

Se espera en estos días a los jales para iniciar los trabajos que estarán a cargo del técnico argentino Federico Urciuoli y su comando, el asistente Pablo Trento, y el preparador físico, Sebastián Landolfi, quienes serán presentados por el mandamás del equipo Lander Alemán.

PUEDES VER: Liga 1: Técnico Federico Urciuoli se puso el buzo del equipo “Churre”

INICIO

De esta manera, el equipo “Churre” y su comando técnico tendrán el objetivo puesto en realizar una gran temporada en la Liga 1-2026 y también en la Copa Sudamericana, donde clasificó, luego de 16 años.

Ese día, desde las 7:30 a.m., en la misma villa, los jugadores “churres” pasarán los exámenes médicos para luego, en horas de la tarde, tener su primer contacto con el técnico argentino Federico Urciuoli.

Urciuoli llegará a las 3:00 p.m. del 1 de enero a Sullana para reunirse con los dirigentes y ultimar los detalles para la pretemporada.

MIRA ESTO: Los “Churres” y Garcilaso estrenan técnicos para la Copa Sudamericana

LLEGAN

Una fuente cercana al club sullanero confirmó el regreso de Jesús Mendieta y Guzmán, quien estuvo en el club en el año 2021.

El único jale confirmado es el de Mariano Barreda, que proviene del FBC Melgar en calidad de préstamo.

También se habla del volante Juan Delgado (Alianza Lima) y el atacante Christian Valladolid que jugó este año en Carlos Mannucci. Ellos se unirán al arquero Diego Prieto, Hernán Lupú, Josué Villegas, Guillermo Larios y otros que continuarán en tienda “churre”.

Los que dejaron el club fueron bajas muy importantes están: Federico Illanes, Agustín Graneros, Diego Melián, Luis Olmedo y Horacio Benincasa. En las últimas horas se confirmó la salida de Alexis Cossio, Piero Guzmán, Rolando Díaz y el argentino Matías Pérez.