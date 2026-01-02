Por: Jerry Bautista Acuña

En Tokio 2021, el surf hizo su estreno como un deporte olímpico y abrió las puertas para que los abanderados peruanos puedan luchar por medallas. Con unas olas constantemente elogiadas a nivel mundial, poco a poco han surgido nuevas figuras en esta disciplina y una de las más prometedoras es Sol Aguirre, quien desde las categorías inferiores ha hecho gala de su talento flotando sobre el mar.

Estás encabezando una nueva generación de surfistas. ¿De qué forma manejas esa expectativa?

Lo manejo superbién, lo uso como motivación. Me encanta ser, así como, una inspiración para las nuevas generaciones. Desde mi posición, me empodera mucho tener un grupo de mujeres poderoso e inspiracional. Y estoy muy orgullosa de ser parte de este colectivo. Influye bastante en mí, porque me motiva y me hace crecer como mujer.

Antes, el surf no era un deporte olímpico, pero ahora sí y ya has participado. ¿Cómo te ves para la cita en Estados Unidos?

Sí, es increíble que ahora el surf sea parte de los Juegos Olímpicos. Es un deporte que merece estar ahí. Y me veo muy bien. La verdad, estoy tranquila, trabajando de forma constante y disciplinada, con ganas de seguir mejorando. Con miras a Los Ángeles 2028, tengo un buen tiempo para explotar mis límites, así que estoy muy feliz y tomándolo paso a paso.

Tu padre, Germán Aguirre, ha sido quien te llevó hacia esta disciplina. ¿Cuál ha sido su reacción con tu crecimiento y qué consejo te da?

Ha influido desde que era pequeña. Me enseñó a surfear, me enseñó el amor hacia el mar y me llevó al norte, donde crecí y pasé toda mi vida. Y sí, ha sido gran parte de esto y lo sigue siendo, y no solo como deportista, sino también como ser humano. Creo que tener el modelo de padre es algo importante en mi vida y lo agradezco siempre.

Mencionaste que la intuición es clave para enfrentar los retos en el mar. ¿Qué características vas viendo antes de subir a la ola?

Siempre me baso en la estrategia. Ver las olas, cada cuanto entran y los tiempos. Sin embargo, nunca está 100 % bajo nuestro control que el plan va a salir perfecto, porque el mar es impredecible y cambia bastante. Creo que tener nuestra intuición como primera solución es fundamental. En muchas ocasiones, he querido seguir un plan y por no hacer caso a mi intuición, de irme en dirección hacia lo que creía que iba a ser la ola, perdí. Es mejor perder siguiendo tu instinto y tus propias decisiones.

Justo, mencionas el tiempo. ¿Cómo lo manejas cuando necesitas una puntuación alta y el margen es corto?

Depende de las circunstancias. Si te queda más de la mitad, solo paciencia y tener la fe de que va a entrar una ola, sobre todo si estás viendo el mar y notas que es constante. En caso de que sea irregular y entran olas por todos lados, o a veces se paran, tienes que ir a buscarlas tú mismo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, siempre hay que tener paciencia y concentración para que cuando cojas la ola, tengas la suficiente tranquilidad de hacer bien la técnica, porque si entras en desesperación, viene la ola y la corres así, igual no vas a pasar.

Datos:

3 veces fue campeona sudamericana junior (2017, 2018 y 2021).

2024 disputó los Juegos Olímpicos de París.

1° lugar logró en los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 (Shortboard).

SOL AGUIRRE

DEPORTISTA OLÍMPICA

La joven de 22 años ha resaltado la importancia de la fortaleza mental durante su carrera. En ese sentido, reveló que trabaja con un coach técnico de la Federación y en lo psicológico, se nutre de música, familia, amigos y frases motivacionales.

Nunca está 100 % bajo nuestro control que el plan va a salir perfecto, porque el mar es impredecible y cambia bastante”.