El distrito de Mariano Melgar vivió ayer una fiesta deportiva en el estadio Maracaná, donde el club San Pablo se consagró campeón del Campeonato de Fútbol de Segunda División tras disputarse la fecha 13 del torneo. El equipo santo logró el máximo galardón de la categoría, consolidando una campaña exitosa que fue celebrada por sus seguidores.

La lucha por el segundo lugar también fue intensa, dejando como subcampeón a la Escuela Pibes de Mariano Melgar, equipo que aseguró su posición tras vencer por 3-1 al cuadro de Padre Pozo. Los goles de la victoria fueron obra de Oswaldo Castilla, quien anotó por partida doble, y Ricardo Estefanero; mientras tanto, Carlos Andrade marcó el descuento para el equipo rival.

ASCENSO A PRIMERA

Con estos marcadores, la Liga Distrital de Fútbol de Mariano Melgar confirmó oficialmente que San Pablo y Escuela Pibes han logrado el ansiado ascenso a la Primera División para la próxima temporada. Sin embargo, el cuadro de clasificados aún no está cerrado, ya que el tercer cupo se definirá en un partido extra el domingo 4 de enero entre Real Guerreros y Defensor Arica, dado que ambos clubes finalizaron el campeonato igualado con 22 puntos.

El éxito de los nuevos inquilinos de la máxima categoría tiene matices distintos para cada institución. El club San Pablo alcanza este título con apenas tres años de fundación y solo dos participaciones en la Segunda División, demostrando un crecimiento institucional meteórico. Por su parte, la Escuela Pibes de Mariano Melgar logra retornar tras su descenso en 2024. Su presidente, Víctor Ticona, anunció que ya planean refuerzos de nivel para el próximo año. (V. Medina)

OTROS RESULTADOS

En otros resultados: Real Guerreros se impuso 2-1 al CD Mariano Melgar y Once Estrellas cayó derrotado 0-2 ante Defensor Arica.