Un total de 103 deportistas participaron del Torneo Clausura Anual Interescolar de Ajedrez 2025, en el que se reconoció a los mejores del deporte ciencia de este año. El evento fue organizado por la Liga de Ajedrez de Socabaya con el apoyo de las Ligas de Ajedrez de Cerro Colorado y Yanahuara.

Fueron 18 delegaciones y el sistema que se jugó fue suizo a cinco fechas, cada ronda de 12 minutos.

BRILLARON EN TORNEO

En la Sub-6, Jorge Víctor Alarcón Sullasi, Zair Andre Zevallos Loayza, Daniel Jesús Loayza Condori fueron los primeros lugares y Catalina Kasandra Oporto Rivera como Mejor Dama. Por la Sub-8, Dominik Aerón Vásquez Rodríguez, Pablo Emilio Pilco Cornejo, Adrian Smith León, y Alessandra Gamero Alfaro (Mejor Dama).

Por la Sub-10, Pablo Emilio Pilco Cornejo, Edward Mamani Condori, Amalie Machaca Quispe, y María José Mamani Coralla (Mejor Dama); en Sub-12, Rafael Humpire Quispe, Salvador Aguayo, Thiago Portocarrero Medina, y Alejandro Castro Huanca (Mejor Dama).

En Sub-14, Ariana Ventura Pizarro, Zaid Raphael Quispe Ataucuri, Angel Sebastian Mogrovejo Valdivia, y Abigail Moscoso Paredes (Mejor Dama); por la Sub-16, Uriel Humpire Quispe, Fernando José Ugarte Herrera, Benjamin Moran Reymer, y Mileydi Josefina Colca Auccahuaqui (Mejor Dama).

En Mayores, Uriel Humpire Quispe, Cristhian Antony Naveros, Adrian Machaca Quispe, y Alexandra Linares Monroy (Mejor Dama); por Equipos, Colegio 07 de Agosto, Colegio Domingo Savio, y Morphy C J.

PREMIOS

Los tres primeros puestos de cada categoría recibieron trofeos y participantes con sus certificados, además de regalos a los 5 mejores de cada categoría.