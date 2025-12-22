El coliseo Olimpito fue el escenario de una verdadera fiesta deportiva donde el Club Izarra se alzó como el gran protagonista de la jornada. En la fecha final del Campeonato Promocional, organizado por la Liga Distrital de Vóley Mixto de José Luis Bustamante y Rivero, el club logró coronarse campeón en tres de las cuatro categorías en disputa.

La hegemonía de Izarra comenzó a consolidarse en la Sub-10, donde sus deportistas lograron el primer lugar. El podio fue completado por CUM en el segundo puesto y Santa Úrsula en el tercero, mientras Bustamante y María Auxiliadora completaron.

Izarra también ganó en la Sub-12, superando a Bustamante Tigresas que se quedó con el subcampeonato, seguidas por Santa Úrsula y María Auxiliadora.

Para ratificar su excelente cierre de temporada, Izarra “repitió el plato” en la Sub-13, dejando a Bustamante Tigresas en la segunda ubicación, mientras Santa Úrsula y Camaná Team cerraron la lista.

CATEGORÍA SUB-08

No todo fue para un solo club, ya que en la Sub-08 Emmanuel dio la sorpresa y se consagró como ganador. Logró imponerse a rivales de peso como CUM, Santa Úrsula, Lourdes y María Auxiliadora.