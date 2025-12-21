El Club Handball Arequipa continúa cosechando triunfos y medallas, esta vez en Medellín (Colombia) se alzó con la medalla de oro en la categoría cadetes, superando a rivales de Colombia y Brasil en su camino.

En una competencia donde participaron 500 deportistas, el elenco mistiano superó a Sao Paulo en la final con un marcador apretado de 30 a 29 sobre los brasileños. El resultado se definió en los últimos instantes del compromiso, donde Handball Arequipa pudo ponerse por delante con un cobro de falta.

Los brasileños pudieron encontrar el empate sobre el final con un tiro franco, pero el destino quiso que sean los arequipeños los que se lleven el partido y la “Medellín Handball Cup”, cabe señalar que esta es la cuarta participación en este torneo de Arequipa Handball Club, donde consiguió su mejor ubicación este año.

Cabe destacar que el club mistiano también tuvo participación en la categoría infantil, donde se ubicó en el cuarto lugar de ocho equipos participantes, contando con un plantel nuevo y debutante en este tipo de instancias internacionales, demostrando competitivas, disciplina y una identidad clara de juego.