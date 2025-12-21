Fernando Cánepa, nadador arequipeño obtuvo diez medallas de oro, dos de ellas estableciendo récords sudamericanos, en el XIV Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos Máster y Pre Máster, realizado en Santiago de Chile del 22 al 30 de noviembre, con la participación de más de 1,800 atletas del continente.

Cánepa, de 78 años de edad, primero participó el 22 de noviembre en la disciplina de Aguas Abiertas en la Laguna Esmeralda. Fueron un total de 322 atletas, damas y varones, que nadaron 1.5 km y 3.0 km. Cánepa fue el nadador de mayor edad. En la prueba de varones de 3.0 km donde participaron 91 nadadores, obtuvo medalla de oro en la categoría 75-79, con el tiempo de 59 minutos 4 segundos. En el resultado general de este grupo, logró el puesto 31º de 91.

MÁS LOGROS

En segundo lugar, en la disciplina de natación, Cánepa obtuvo nueve medallas de oro: la primera, en 1,500 m libre con 25′39″.42/100, estableciendo nuevo récord sudamericano. La segunda en 200 m libre con 3′04″.02/100. La tercera, en 200 m combinado, con 4′00″.95/100.

La cuarta medalla, en posta Mixta, de 4x50m libre, con 2′19″82/100, estableciendo nuevo récord sudamericano. La quinta, en posta Varones 4x50m, combinado, con 2′44″.46/100. La sexta, en posta Varones 4x50m libre, con 2´17″.30/100. La sétima, en 100m libre con 1´23″.10/100. La octava, en 400m libre con 6´23″.51/100. La novena medalla, en 200m mariposa con 4´12.22/100.