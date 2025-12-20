El corredor arequipeño José Manuel Quispe nuevamente volverá hacer historia y esta vez en la carrera de montaña Amancay Trail, una competencia que fusionará deporte, historia y tradición, el cual se realizará en el Santuario de Amancay de Unacem, ubicado en Pachacamac, en la capital de Limanones.

NUEVO RETO

Para esta ocasión, José Manuel Quispe Mallma, natural del anexo de Ayahuasi, distrito de Alca, provincia de La Unión, se enfrentará a Remigio Huamán, lo que se convertirá en buen duelo de Trail.

Es así que la primera edición de este evento deportivo será el 28 de febrero de 2026, el trail running que combinará el desafío atlético de una carrera de montaña con el compromiso de sostenibilidad en cada una de sus etapas.

Cabe mencionar que el Santuario de Amancay de Unacem, la primera Área de Conservación Privada reconocida en Lima Metropolitana, es un oasis de lomas costeras que alberga la emblemática flor amancay, ruinas preincas y una biodiversidad única.

Los corredores podrán elegir entre cuatro distancias diseñadas para todos los niveles; 10K (650 m+ de desnivel positivo), 21K (media maratón), 50K (más experimentados y mayores de 18 años), 80K (Ruta exclusiva para corredores de montaña avanzados mayores de 18 años y prueba física y mental con 4850 m+). Las inscripciones serán hasta el 22 de febrero.

La carrera será semi-autosuficiente, con avituallamientos estratégicos, medalla finisher para todos los participantes. Este evento es organizado por la productora + OUTDOOR con el apoyo principal de UNACEM y adidas.

PRÁCTICA

Para conocer la ruta, el 24 de enero se realizará la segunda salida de entrenamiento en el Santuario de Amancay, Pachacamac, en la ciudad de Lima.