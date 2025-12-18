El FBC Melgar y Cienciano jugarán en la primera semana de marzo el primer “Clásico del Sur” del 2026 y será para definir al ganador de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, partido único que se realizará en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

La Conmebol decidió cambiar la definición de la etapa previa de la Copa Sudamericana, de jugar encuentros de ida y vuelta a uno que será de caracter deifinitorio y con tanda de penales como última opción. El bolillero de Cienciano salió primero en el sorteo y le corresponde hacer de local a 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la Conmebol el “Clásico del Sur” se realizará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. Los dos equipos llegarán con partidos encima del Torneo Apertura de la Liga 1.

Melgar y Cienciano se han enfrentado en el 2022 en la Copa Sudamericana. Aquella llave fue favorable para el equipo rojinegro, en el duelo de ida jugado en Cusco empataron 1-1 y en la vuelta la victoria fue de Melgar 1-0.

Bernardo Cuesta, capitán del equipo, se hizo presente en el marcador en ambos cotejos de carácter internacional y también estará para esta definición. Sin embargo, el último duelo entre Melgar y Cienciano en la Liga 1 se jugó el 2 de octubre del 2024 con victoria del equipo arequipeño 2-0, con anotaciones de Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata.