Tras la primera semana de trabajo en el comienzo de la pretemporada 2026, los preparadores físicos de FBC Melgar, Mario Mendaña y Martín Correa, informaron que los futbolistas del plantel rojinegro superaron con nota aprobatoria la primera evaluación física realizada por el comando técnico.

Mario Mendaña explicó que durante esta etapa se aplicó una progresividad en las cargas de trabajo, con el objetivo de evaluar las distintas funciones de fuerza y la capacidad aeróbica de los jugadores. Señaló que el balance inicial es positivo, aunque precisó que siempre existen aspectos por ajustar en las siguientes fases de preparación.

El profesional uruguayo indicó que el enfoque del equipo técnico es ordenar adecuadamente las cargas de entrenamiento para individualizar el trabajo y reducir el riesgo de lesiones. “Quedamos conformes con la primera evaluación, pero hay cosas por ordenar para individualizar las cargas y evitar lesiones”, dijo.

Además, Mendaña detalló que se viene evaluando la composición corporal del plantel, con especial atención en el porcentaje de grasa y la masa muscular, considerando que los jugadores tuvieron más de un mes de periodo vacacional antes del inicio de la pretemporada.

En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas se priorizará el desarrollo de la fuerza y de las capacidades aeróbicas mediante distintas metodologías. Añadió que las cargas serán planificadas de manera progresiva para asegurar una correcta adaptación física del plantel.

Por su parte, Martín Correa informó que se aplicaron dos pruebas de resistencia, una aeróbica y otra intermitente, además de ejercicios de saltos con carga y multisaltos. Precisó que estos trabajos permitieron establecer la carga individual de cada futbolista para el diseño de las tareas específicas.

NUEVA PIEL

Desde la administración del club rojinegro se anunció que hoy se realizará la presentación oficial de la nueva “piel rojinegra” para la temporada 2026. El evento se desarrollará a las 17:15 horas en el centro comercial Mall Aventura de Porongoche, en el distrito de Paucarpata, y se confirmó que el equipo continuará vistiendo la marca Walon.

No obstante, el club Melgar anunció hasta la fecha a dos refuerzos: los delanteros Jeriel De Santis y Pablo Erustes, este último es argentino.