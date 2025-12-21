Este domingo concluyó el torneo de Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Cayma, consagrando a Cerrito de los Libres como campeón y a Juvenil Acequia Alta como el subcampeón, ambos pegan la vuelta a la Primera División que se disputará el próximo año.

En el estadio La Tomilla se disputó la quinta y última fecha de la Liguilla por el ascenso, sin embargo, el conjunto de Cerrito de los Libres descansó en esta jornada sabiéndose campeón del torneo, luego de haber sumado 13 puntos, tras su victoria por 2 a 0 ante Juvenil Acequia Alta en la penúltima fecha.

En el primer encuentro de la fecha, Serant Motivo derrotó por la mínima diferencia a Élite Performance, acabando así con sus posibilidades de ubicarse en el segundo lugar, quedándose con 6 unidades. En el caso de Serant Motivo, terminó el torneo con 5 puntos, producto de 1 empate, 1 victoria y 1 punto de bonificación, por quedar primero en su grupo en la primera ronda.

En el partido de fondo se definía al subcampeón de la Segunda División, entre Juvenil Acequia Alta que partía con 7 puntos y Estrella del Misti que tenía 6 unidades. Al cuadro de Acequia Alta le bastaba solo un empate para regresar a la Primera División de Cayma.

El cuadro rayado superó por 3 a 2 a Estrella del Misti, marcando los tanto de la victoria Marco Rodríguez, con un doblete, y Ángel Cornejo, a través de un penal. Durante el primer tiempo, Juvenil Acequia Alta fue el dueño del partido, sin embargo, la baja efectividad en goles evitó que se fuera con una mayor diferencia de goles.

Los tantos del descuento para Estrella del Misti llegaron por intermedio de Ronaldo Aguilar, quien marcó un doblete desde los 12 pasos, uno por tiempo, sin embargo, este resultado fue insuficiente y Juvenil Acequia Alta sumó 10 puntos, pegando el retorno a la Primera luego de 3 años de ausencia para el club fundado el 16 de abril de 1960 y hoy presidido por Luis Javier Arenas.

Al término del compromiso, la junta directiva de la Liga de Fútbol de Cayma, a través de Víctor Mogrovejo y Héctor Garzón, procedió a la premiación con la entrega de los trofeos y medallas para el campeón y subcampeón.

Asimismo, se procedió a la premiación de los futbolistas destacados del torneo, siendo el trofeo de mejor arquero para Fabricio Quispe Enríquez y el de goleador para Leonardo Cruz Zegarra, ambos integrantes de Cerrito de los Libres.