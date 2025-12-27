El defensor mexicano Jesús Alcántar, apodado como el Pogba​ Cherokee​, se ha convertido en el nuevo refuerzo internacional del FBC Melgar de cara a la temporada 2026, con aspiraciones al título de la Liga 1.

El jugador mexicano de 22 años es proveniente del Necaxa de la Liga MX, con convocatorias a la selección mexicana Sub-23 y a la selección absoluta, además de un paso formativo por el Sporting de Lisboa Sub-21.

Con Sporting de Lisboa (2022- 2023), disputó 22 partidos, anotó 2 goles y no tuvo ninguna asistencia. Luego retornó al Necaxa, equipo con el que jugó 13 encuentros en 2024.

Mientras que este año, el zaguero jugó 8 encuentros en los rayos, acumulando 379 minutos.

Asimismo, compitió en el campeonato Sub-20 de la Concacaf con la selección mexicana.

“Jesús llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca para defender estos colores junto a Arequipa”, escribió la administración de Melgar.