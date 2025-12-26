El FBC Melgar oficializó la contratación del delantero Franco Zanelatto, con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Conmebol Sudamericana. El jugador llega del fútbol griego, en el que solo disputó siete partidos.

“Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque”, escribió el Dominó.

Franco Zanelatto se suma a la familia rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa. Su ingreso se suma al de Jeriel de Santis, quien fue oficializado a inicios del mes de diciembre.

Cabe mencionar que Zanelatto sufrió varias lesiones musculares, lo que generó que no tuviera tanta participación con OFI Creta, por lo que disputó los 7 encuentros.

Además, el jugador de nacionalidad peruano-paraguayo, en el 2024, jugó 33 partidos con Alianza Lima y otorgó 4 asistencias. En el 2023, estuvo en 29 partidos y anotó 4 goles.