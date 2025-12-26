Ricardo Bettocchi, administrador del club “Dominó”, confirmó que la institución anunciará en los próximos días la contratación de cuatro futbolistas que se pondrán bajo las órdenes del técnico Juan Reynoso.

Según el cronograma adelantado por el directivo, la espera no será larga para conocer a las nuevas caras del equipo. Bettocchi señaló que los dos primeros refuerzos serán presentados oficialmente antes del 27 de diciembre. “A más tardar el sábado tendremos dos refuerzos anunciados más, uno peruano y uno extranjero”, declaró en radio Exitosa.

Sin embargo, el plan de contrataciones no se detiene allí. El administrador precisó que, tras este primer anuncio, se procederá de la misma manera con un segundo par de jugadores. “En los próximos días otra vez anunciaremos un peruano y un extranjero más, para ya tener la plantilla casi lista”, agregó.

TRABAJOS

El plantel liderado por Juan Reynoso no ha perdido el tiempo, considerando que comenzó su pretemporada el pasado 8 de diciembre. En el camino se han integrado al grupo el delantero argentino Pablo Erustes y el atacante venezolano-peruano Jeriel De Santis.

Bettocchi fue enfático al señalar que el plantel actual aún no es suficiente para cumplir la ambiciosa meta de pelear el título nacional, especialmente tras las sensibles bajas sufridas recientemente. Las salidas de Percy Liza, Tomás Martínez, Pier Barrios y Mathias Llontop han dejado vacíos importantes en la estructura táctica del equipo.

“Nosotros estamos pensando siempre en el objetivo de campeonar”, manifestó el directivo. A pesar de que Melgar ha logrado clasificar a torneos internacionales por undécimo año consecutivo, Bettocchi reconoció que el club no está satisfecho con lo ocurrido en 2025. “Lo hacemos todos los años, pero eso ya no es suficiente para nosotros”, dijo.

En el horizonte cercano destaca un compromiso de alta tensión: el “Clásico del Sur” ante Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana.