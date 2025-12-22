De los 109 municipios distritales y provinciales que conforman la región Arequipa, solo 86 recibieron presupuesto este año para deportes, divididos para la promoción y desarrollo del deporte, así como la infraestructura deportiva, no obstante, de los 202,6 millones de soles recibidos en el año en curso, hasta la fecha se ejecutaron 135,6 millones de soles, es decir, el 70.6 %.

INFRAESTRUCTURA

El municipio con el mayor presupuesto en deportes es el de Cerro Colorado, con 28,2 millones de soles, habiéndose ejecutado de momento el 68.8 %. Entre las mayores dificultades se encuentra el polideportivo de Tupac Amaru y Mariscal Castilla, cuya obra se inició en el 2022 y registra un avance del 45.5 %, según el portal de Invierte.pe, para el presente año se destinaron 2,2 millones de soles, pero solo se ejecutaron 1,4 millones de soles.

De otro lado, el proyecto con el mayor presupuesto destinado este año corresponde al Complejo Deportivo Municipal de Tiabaya, suspendido desde agosto y en trámite de un saldo de obra, pese a que la obra inició en marzo y ya contaba con una suspensión previa en mayo. Con 7,9 millones de soles asignados este año, la obra cuenta con un presupuesto total de 45 millones de soles y deberá culminarse, en la teoría, en mayo del próximo año, sin embargo, el avance físico es del 20 %.

Un caso anecdótico es el de la Municipalidad de Cayarani, en Condesuyos, que este año recibió 2 millones de soles para la mejora del campo deportivo de su estadio, pero, a poco de terminar el año, solo se gastó el 0.1 %, habiéndose avanzado únicamente con el expediente técnico, el cual fue presentado al Gobierno Regional de Arequipa para su financiamiento, cabe señalar que en abril del año pasado ambas entidades firmaron un acuerdo de cooperación para la construcción del campo deportivo.