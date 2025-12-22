Alessandra Suárez, Hassani Andrade, Camila Cáceres y Eliana Vásquez, se coronaron campeones en Kyorugui del Grand Slam, en el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.
Suárez, Cáceres y Andrade ganaron las preseas de plata individuales, mientras que Vásquez logró la de bronce.
La actividad deportiva realizó la Federación Peruana de Taekwondo en el Polideportivo 3 de la Videna IPD, el 20 y 21 de diciembre, donde las deportistas demostraron su gran nivel en cada torneo.
Las competencias de Kyorugui fueron en la categoría Pre-Cadete, Cadete, Junior y Senior, además hubo Poomsae Tradicional y Freestyle en todas las categorías.
Este certamen marcó una instancia clave dentro del proceso deportivo nacional, pues los atletas siempre buscaron asegurar y lograr su ingreso a la Preselección Nacional, que participará en 2026 en diversos certámenes internacionales.
DETALLE
- Alessandra Suárez (-49 kg)
- Hassani Andrade (-87 kg)
- Camila Cáceres (-57 kg)
- Eliana Vásquez (-67 kg)
- Fabrizio Quispilloclla (-54 kg)
- Arian Flores (-63 kg)
- Miguel Motta (-68 kg)
- Adriano Mendoza (-74 kg)
- Luis Díaz (-80 kg)
- Joel Ávila (87 kg)
- Cinthya Abarca (-46 kg)
- Anthoanet Sotomayor (-53 kg)
- Lyneth Córdova (-62 kg)
- Gabriela Melgarejo (-73 kg)
TE PUEDE INTERESAR:
- Javier Rabanal Hernández como nuevo técnico de Universitario de Deportes
- Selección peruana gana 2-0 a Bolivia: Logra victoria al final de partido amistoso (FOTOS)
- En Arequipa, Juvenil Acequia Alta y Cerrito de los Libres vuelven a Primera de Cayma (FOTOS)
- Arequipa Handball Club se lleva el oro en torneo disputado en Medellín
- Nadador arequipeño bañado en oro en Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos