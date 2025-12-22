Alessandra Suárez, Hassani Andrade, Camila Cáceres y Eliana Vásquez, se coronaron campeones en Kyorugui del Grand Slam, en el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Suárez, Cáceres y Andrade ganaron las preseas de plata individuales, mientras que Vásquez logró la de bronce.

La actividad deportiva realizó la Federación Peruana de Taekwondo en el Polideportivo 3 de la Videna IPD, el 20 y 21 de diciembre, donde las deportistas demostraron su gran nivel en cada torneo.

Las competencias de Kyorugui fueron en la categoría Pre-Cadete, Cadete, Junior y Senior, además hubo Poomsae Tradicional y Freestyle en todas las categorías.

Este certamen marcó una instancia clave dentro del proceso deportivo nacional, pues los atletas siempre buscaron asegurar y lograr su ingreso a la Preselección Nacional, que participará en 2026 en diversos certámenes internacionales.

DETALLE

Alessandra Suárez (-49 kg)

Hassani Andrade (-87 kg)

Camila Cáceres (-57 kg)

Eliana Vásquez (-67 kg)

Fabrizio Quispilloclla (-54 kg)

Arian Flores (-63 kg)

Miguel Motta (-68 kg)

Adriano Mendoza (-74 kg)

Luis Díaz (-80 kg)

Joel Ávila (87 kg)

Cinthya Abarca (-46 kg)

Anthoanet Sotomayor (-53 kg)

Lyneth Córdova (-62 kg)

Gabriela Melgarejo (-73 kg)