Javier Rabanal Hernández fue oficializado como el nuevo Director Técnico del primer equipo de Universitario de Deportes. La institución emitió el comunicado confirmando el fichar del estratega español.

“Bienvenido a su nueva casa, profe. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo”, escribió la institución este domingo 21 de diciembre.

Javier Rabanal llega al equipo crema tras convertirse en campeón con Independiente del Valle en Ecuador y tienen el objetivo de conquistar el tetracampeonato en la Liga 1, además de jugar un buen papel en la Copa Libertadores.

El entrenador de 46 años llegó a Ecuador a inicios de 2024 para encargarse de Independiente Juniors, filial de IDV, segunda división. Terminó la campaña y debido a su buena labor ascendió a DT ddel primer equipo para el 2025.

En la mayoría de resultados, los marcadores favorecieron a su equipo en la temporada, manteniendo su objetivo claro.

Asimismo, disputó la Copa Libertadores, acabando en el tercer lugar del grupo B, por detrás de River Plate y Universitario. Clasificó para la Copa Sudamericana, y alcanzó las semifinales de dicho torneo y cerró el año consiguiendo el título de la liga ecuatoriana.