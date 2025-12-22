1de 19
Gloria en Chincha: 2-0 para Perú
2de 19
Perú vence 2-0 a Bolivia en amistoso
3de 19
Magallanes y Soyer anotan en los minutos 87' y 90' en estadio semivacío de Chincha
4de 19
¡Victoria en descuento!
5de 19
Perú remonta en Chincha
6de 19
Alentaron a la bicolor
7de 19
Magallanes (87') y Soyer (90') sellan el 2-0 agónico ante Bolivia
8de 19
Alentaron a la bicolor
9de 19
Goles de Piero Magallanes y Basco Soyer en el Félix Castillo
10de 19
Alentaron a la bicolor
11de 19
Triunfo que ilusiona de cara a lo que viene
12de 19
Perú vence 2-0 a Bolivia en amistoso
13de 19
Remontada épica ante Bolivia con goles de Magallanes (87') y Soyer (90'). Chincha vibra con la selección
14de 19
Victoria agónica en Chincha
15de 19
Alentaron a la bicolor
16de 19
BIcolor
17de 19
Estadio Félix Castillo
18de 19
Selección de Bolicia
19de 19
Perú gana 2-0 en descuento ante Bolivia