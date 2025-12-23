El equipo de los Sagrados Corazones (SSCC) se alzó con el título de campeón en la categoría Sub-13 de la Copa Talentos Clausura 2025, tras una exhibición de superioridad en la gran final. El conjunto estudiantil logró imponerse con autoridad al representativo de CUM, cerrando el encuentro decisivo con parciales de 20–12 y 20–15, lo que desató la alegría de sus seguidores.

Bajo la dirección técnica del profesor Gilmard Bejarano y con el respaldo estratégico de la miss Leyla Gutiérrez, las flamantes campeonas demostraron una solidez colectiva envidiable durante todo el certamen. El equipo destacó no solo por su orden táctico dentro del campo, sino también por un alto nivel competitivo que les permitió mantener el invicto y coronar una campaña impecable con la obtención de la copa.

El plantel que alcanzó la gloria estuvo conformado por Andrea Bustamante, Ariana Mendoza, Doménica Rodríguez, Yadira Aparicio, Fernanda Erquinigo, Nicole Rosas, Ivanna Dávila y Fabiana Morales. En la gran final, la escuadra fue liderada por su capitana, Yadira Aparicio, quien se convirtió en la pieza clave del encuentro al organizar la ofensiva.

IZARRA

Por otro lado, la jornada también sirvió para reconocer el desempeño del club Izarra, institución que logró una participación sobresaliente en las denominadas categorías “par”. El club consiguió subir a lo más alto del podio tras alcanzar el primer lugar en las divisiones Sub-10, Sub-12 y Sub-14, consolidándose como otro de los grandes animadores del torneo de clausura, así como el apertura. Terminó el año deportivo en la disciplina de vóley.