Raúl Murillo, presidente de la Liga Provincial de Fútbol de Arequipa, advirtió que las 20 ligas distritales de fútbol de la provincia deberán contar con sus registros públicos actualizados a más tardar al terminar enero del próximo año, siendo este un requisito indispensable para llevar adelante la Copa Perú en su etapa distrital.

“Hay la mitad de ligas más o menos que todavía no han regularizado su inscripción, ni siquiera han iniciado este trámite, principalmente debido a que hay muchas ligas que sus dirigentes, si bien es cierto, se comprometieron a asumir esta función, pero con el transcurrido de los días no ha sido posible”, señaló a este medio durante su visita a la final de la Segunda División de Characato.

El dirigente indicó que esta es una disposición de la Federación Peruana de Fútbol para el próximo año. Aunque precisó que existen diversos casos, como una liga donde se debe conformar la junta directiva debido a la renuncia de un miembro y el fallecimiento de otro.

EQUIPOS

Al igual que las ligas distritales, los clubes que participen en Primera División el próximo año deben contar con sus registros actualizados; en el caso de los recién ascendidos, debieron acreditar los registros públicos al culminar su respectivo torneo.

Debido a esta situación, el dirigente explicó que en algunos casos los clubes campeones de Segunda División no jugarán la Primera División, como en el caso del Juvenil Fuerte Grau, campeón de la Segunda de Socabaya, al igual que Canteras Arequipa, este último desistió, por lo que el club que ascendería a Primera sería San Jerónimo, que sí cuenta con sus registros públicos.