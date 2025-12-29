CSD La Unión consiguió el título de la Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Characato tras derrotar en los penales al FC Milán en un partido extra de definición jugado en el campo de la VIDEFA. Es así que La Unión se convierte en el ascendido a Primera División del próximo año, sin embargo, a pedido de los delegados, se solicitó que sean dos los equipos ascensoristas este año, pedido que será evaluado por la junta directiva.

En cuanto al partido definitorio, antes de la media hora de juego ambos equipos se quedaron con 10 futbolistas, las entradas desmedidas no fueron pasadas por alto por el réferi central.

El cuadro blanco de FC Milán se puso adelante en el marcador, sin embargo, Frank Rodríguez marcó el empate para La Unión con un remate desde fuera del área. El partido continuó llenándose de faltas y reclamos y faltando 10 minutos para el entretiempo, nuevamente Milán se puso adelante, colocando el 2 a 1 transitorio.

En la segunda parte es donde surge uno de los primeros destacados del compromiso, con la camiseta número ‘12’, Frank Rodríguez se encargó de anotar un doblete para igualar nuevamente las acciones.

Cabe señalar que, en la banca tampoco se salvaron de las tarjetas, el estratega de FC Milán recibió una tarjeta amarilla por constantes reclamos, mientras que del otro lado uno de los asistentes recibió la roja. A poco del final, Rodríguez recibió una segunda amarilla, dejando a su equipo con 9 jugadores. Tras el pitido final, todo se definía en los penales.

Al término del partido, el delantero mencionó que fue complicado, pero, con garra, consiguieron el objetivo, “(me siento) muy feliz por todo, por el equipo, y también por mi profe, que mucho tiempo ha estado esperando esto y ha salido, gracias a Dios y a todos”, expresó.

La segunda figura destacó en los penales, bajo los tres palos, Carlos Portugal Contreras se erigió como uno de los héroes, al atajar uno de los lanzamientos, pero, sin lugar a dudas, sus movimientos laterales confundieron a los rivales que erraron otros dos penales.

“Yo estaba desde ayer (sábado) mentalizándome con mi hermano, como estudia psicología me ayudó bastante, y hay una rama que se llama psicología deportiva, que me dijo visualízalo, cosas así, ¿no? Y entonces lo que hice, me ayudó, visualicé y ahí se me ocurrió la idea de hacer eso por si acaso, y bueno, al parecer funciona”, mencionó entre risas tras recibir el premio como mejor arquero del torneo.

CSD La Unión campeona en la Segunda División de Characato. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

José Quispe Asto, goleador del torneo en Segunda División de Characato. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Frank Rodríguez (izquierda), presidente de la liga de Characato (medio) y Carlos Portugal, mejor arquero (derecha). (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)