Desde México ha trascendido que el experimentado futbolista Javier Salas se convertirá en el nuevo refuerzo de FBC Melgar para afrontar los retos de la temporada 2026. El acuerdo ya es un hecho en el entorno del jugador, falta que el club lo haga oficial en sus redes sociales.

Salas, mediocampista de contención de 32 años, llegará a la Ciudad Blanca en condición de agente libre tras una extensa trayectoria en la Liga MX. El volante defendió recientemente la camiseta del FC Juárez (2022-2025) y cuenta con un recorrido importante en clubes de renombre como Puebla, Cruz Azul, Atlas, Tijuana y Dorados de Sinaloa, donde inició su carrera profesional en el año 2012.

Aunque el contrato inicial que ligaría al mexicano con el “Dominó” sería por una temporada, sus antecedentes profesionales sugieren una estabilidad mayor, pues suele permanecer más de dos años en cada proyecto que integra. Con su llegada, el comando técnico busca inyectar experiencia, equilibrio y jerarquía a la zona medular para pelear en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

El palmarés de Salas es una carta de presentación con tres títulos en el fútbol azteca, destacando la Copa MX con Dorados (2012) y Cruz Azul (2018), además de la Supercopa MX lograda en 2019 con la “Máquina Cementera”. Pese a su vocación defensiva, registra tres goles en su carrera y asumiría este 2026 el reto de jugar por primera vez fuera de su país natal.

Salas se suma a la lista de refuerzos que ya integran el argentino Pablo Erustes, el venezolano-peruano Jeriel De Santis, el también mexicano Jesús Alcántar y el extremo nacional Franco Zanelatto, conformando un plantel ambicioso para el presente año.

ENTRENAMIENTO

Tras dos días de descanso, el plantel retornará hoy a los entrenamientos de pretemporada. En esta nueva etapa, el cuerpo técnico buscará reducir la carga física acumulada para priorizar la soltura de piernas y el ritmo futbolístico, teniendo en cuenta que el inicio del campeonato local está previsto tentativamente para el 31 de enero.

En el plan de trabajo de Melgar contempla la disputa de al menos cuatro encuentros amistosos. El plato fuerte será en el día de la presentación oficial de su plantilla ante un rival extranjero, posiblemente de Argentina.