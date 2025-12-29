El Ministerio del Interior optó por la vía del diálogo y resolvió otorgar las garantías necesarias a Alianza Lima y Universitario de Deportes para la realización de la ‘Noche Blanquiazul’ y la ‘Noche Crema’ el sábado 24 de enero de 2026.

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, confirmó la información y destacó la disposición mostrada por las autoridades tras la reunión realizada en el Palacio de Gobierno.

“Se ha tomado la mejor decisión. Hubo una buena predisposición de las autoridades que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo las dos presentaciones el 24 de enero”, declaró Velazco a la prensa.

De este modo, las partes llegaron a un consenso y se mantendrán los horarios previamente establecidos: Alianza Lima enfrentará al Inter Miami desde las 8:00 p. m. del 24 de enero, mientras que Universitario se medirá ante la ‘U’ de Chile ese mismo día a las 9:00 p. m.