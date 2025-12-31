El extremo izquierdo Gabriel Alfaro se pondrá la casaquilla alba para la temporada 2026, luego de su paso por Comerciantes Unidos cedido por Sporting Cristal, de donde ya fue despedido.

La directiva alba y el técnico Ángel Comizzo están interesados en tenerlo en sus filas y así potenciar al equipo que iniciará su pretemporada el lunes 5 de enero en la Villa Santa Ana en Piura.

LOS JALES

Tal como anunciamos anteriormente el mediocampista Cristian Neira jugará la temporada 2026 en condición de préstamo desde Alianza Lima, según lo dio a conocer el club en las redes sociales.

Asimismo anunció la llegada de mediocampista argentino Emiliano Franco Pola, que jugó el año pasado en Deportivo Morón de la Primera Nacional en Argentina.​

También se conoció que el defensor argentino Rodrigo Tapia seguirá siendo albo por todo el 2026, tal igual que Raúl Ruidíaz, Patricio Álvarez y Paulo de la Cruz. Los que no seguirán son José Bolívar y Diego Soto.