La directiva de Atlético Grau dio una gran noticia como regalo de navidad a sus hinchas, al contratar a Cristhian “El Rusito” Neyra para la temporada del 2026, según indicó el programa Manolo Gol.

El mediocampista ofensivo y también integrante de la selección nacional, tiene buen panorama de juego, rescatando balones y proyectándose a la ofensiva. Llega proveniente del Cienciano del Cusco, donde llegó a préstamo del club Alianza Lima, habiendo militado anteriormente en Unión Comercio.

NEGOCIACIÓN

Mientras tanto, el argentino Neri Bandiera el goleador del equipo albo, aún no contesta sobre la proposición que le ha planteado la directiva, aunque la hinchada esperan que siga comandando el ataque.

La presencia de Neri Bandiera en el ataque de Atlético Grau es clave para hacer una buena campaña, de la mano de Raúl “la pulga” Ruidíaz. Antes de su viaje a Argentina, para pasar las fiestas de fin de año, la directiva estuvo negociando la renovación del vínculo, aunque sin llegar a un acuerdo definitivo.

Nieri Bandiera ha logrado marcar 40 goles, de los cuales 38 han sido en la Liga 1 y dos en la Copa Sudamericana con el equipo “Patrimonio de Piura”. En esta última temporada se hizo presente con 10 tantos, siendo nuevamente el mayor anotador del equipo, superando a Raúl Ruidíaz que anotó 8 goles.