El Deportivo Macará de Ecuador será el invitado especial en la Tarde Rojinegra, que se realizará el domingo 25 de enero en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

La información fue confirmada por el club de Ecuador, mediante un comunicado extendió su agradecimiento a FBC Melgar por la invitación al partido de exhibición y presentación.

El club Dominó se compromete a pagar los pasajes de ida y vuelta para una delegación de 30 personas. Alojamiento de hotel durante la estadía en la ciudad de Arequipa.

El club rojinegro alista todos los detalles para presentar el 25 de enero al plantel de jugadores y el comando técnico encabezado por Juan Reynoso, que afrontará la campaña 2026 de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Los hinchas rojinegros podrán ver al renovado equipo rojinegro que tendrán en sus filas a jugadores como el argentino Pablo Erustes, el venezolano-peruano Jeriel De Santis, el extremo nacional Franco Zanelatto y los mexicanos Jesús Alcántar (defensa) y Javier Salas (mediocampo), conformando un plantel ambicioso para el presente año.

El plantel retornó el 2 de enero a los entrenamientos de pretemporada. En esta nueva etapa, el cuerpo técnico busca reducir la carga física acumulada para priorizar la soltura de piernas y el ritmo futbolístico, teniendo en cuenta que el inicio del campeonato local está previsto tentativamente para el 31 de enero.

En el plan de trabajo de Melgar contempla la disputa de al menos cuatro encuentros amistosos con rivales de cierta trayectoria en el fútbol. El plato fuerte será el día de la presentación oficial de su plantilla ante Deportivo Macará.