La academia de Taekwondo King de Arequipa ha sido reconocida oficialmente en el “Top 10” de clubes de Kiorugui (combate) del 2025. La Federación Deportiva Peruana de Taekwondo (FDPTKD) posiciona a la academia dirigida por el profesor Joel Abarca Rivera, cinturón negro V Dan en el noveno lugar de todo el Perú de un total de más de 100 academias federadas.

El profesor Joel Abarca señala que es resultado es un premio a todo el esfuerzo sostenido, preparación técnico-táctica y sobre todo la participación activa durante los eventos oficiales de la federación. También consolida a la academia como una de instituciones referentes de las artes marciales en el sur del país.

La academia de Taekwondo King clausuró su calendario 2025 con entrega de presentes y reconocimientos a sus deportistas, al igual que mención especial a los taekwondistas Cinthya Abarca, Samanta Perea y Gerardo Abarca.

Los tres deportistas mencionados han logrado un cupo en la preselección peruana para este 2026, luego de salir victoriosos en los rankings realizados en la capital de la República. Y existe la posibilidad que un cuarto deportista logré el mismo objetivo.

CICLO DE VERANO

El profesor Joel Abarca, cinturón negro V Dan, informó que comenzó hoy el programa de verano, tanto en la mañana como en la tarde. Los interesados pueden llamar al celular 997230974 o acércate al 4to piso de la calle Paucarpata 130 - Cercado.