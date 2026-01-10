El estado crítico en el que se encuentra el centro quirúrgico del hospital Goyeneche persiste y esta situación fue constatada por la Fiscalía de Prevención del Delito, que hizo una visita inopinada a sus ambientes que no han sido debidamente atendidos por las autoridades del sector durante los últimos cuatro años, según lo denunciado por el Cuerpo Médico del nosocomio.

Percy Manrique, representante de los galenos del Goyeneche, refirió que la fiscal Esther de Amat pudo verificar que los ambientes no son adecuados y que gran parte del equipamiento quirúrgico se encuentra inoperativo o defectuoso.

Detalló que de las cinco salas de operación existentes, solo una se encuentra funcionando de manera parcial, tras haber sido reparada recientemente. Las demás presentan fallas críticas, sobre todo en su equipamiento, pues hay luminarias quirúrgicas inoperativas, aspiradores malogrados y no hay las torres de laparoscopia necesarias.

Si bien desde la dirección del hospital les informaron que existe un presupuesto asignado para la compra de nuevos equipos, el presidente del Cuerpo Médico expresó su escepticismo, pues recordó que anuncios similares se han hecho y se repiten desde años anteriores, sin resultados concretos para la mejora de los servicios de atención. “Desde el 2023 escuchamos la misma promesa del presupuesto que llega, compras de equipamiento, pero nunca se concretan”, cuestionó el médico.

RESPUESTA

Los médicos esperan que con la visita de la fiscal haya una respuesta de las autoridades para mejorar las condiciones de atención.