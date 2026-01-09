Un informe de la Contraloría dio cuenta de que cuatro centros de la red de Salud Arequipa - Caylloma, son vulnerables ante las precipitaciones pluviales que están próximas a comenzar en la ciudad u podrían afectar la normal atención de cientos de pacientes.

De acuerdo con la información consignada en el Informe de Control Concurrente N° 036-2025-OCI/0663-SC, los de Apurímac en Alto Selva Alegre; 15 de Agosto y Villa Jesús, en Paucarpata, y Rafael Belaúnde en el distrito de Cayma, sufrieron serios daños durante el temporal del año pasado y no han sido debidamente atendidos por los responsables del sector salud para repararlos.

Varios de los servicios del centro de salud de Apurímac, continúan atendiendo en módulos prefabricados de emergencia, estos no cuentan con conexiones adecuadas de agua ni desagüe. Además, se encuentran sobre la tierra, sin sistemas de drenaje, y presentan cableado eléctrico expuesto, lo que incrementa el riesgo de accidentes durante las lluvias.

La realidad de los establecimientos de 15 de Agosto y el Puesto de Salud Villa Jesús, no es distinta. Estos establecimientos tienen grietas visibles que permiten la filtración de agua, como ocurrió el año pasado. A ello se suma que las áreas de admisión y triaje funcionan en ambientes provisionales de madera y calamina, materiales que según la evaluación del órgano de control ya presentan perforaciones y podrían ceder ante nuevas precipitaciones.

De estos tres casos, está proyectada la construcción de los establecimientos de salud Apurímac y 15 de Agosto, pero en el Gobierno Regional de Arequipa no se avanza con ninguno.

Sobre la situación de la infraestructura del centro de salud Rafael Belaunde, es también preocupante. Durante el último periodo de lluvias, el agua ingresó por el techo y alcanzó instalaciones eléctricas, generando riesgo directo para pacientes, personal de salud y equipos médicos. Pese a ello, la Contraloría constató que las acciones correctivas y preventivas no han sido implementadas de manera integral para evitar que un evento similar vuelva a ocurrir.

VIDEO RECOMENDADO