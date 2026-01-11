La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el grave riesgo de contaminación ambiental generado por el uso prolongado de las celdas transitorias de residuos sólidos ubicadas en el sector Santa Rosa de Shapajilla, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. En estos espacios depositan los residuos provenientes de la ciudad de Tingo María y de otros cuatro distritos de la jurisdicción.

Estas celdas fueron implementadas como una medida excepcional y temporal, con una vida útil estimada de tres años, periodo en el que debía concretarse la construcción y puesta en funcionamiento de un relleno sanitario provincial. Sin embargo, dicho plazo se encuentra excedido por más de un año, lo que ha ocasionado el colapso de su capacidad y ha incrementado el riesgo de afectación al medio ambiente y a la salud de la población local.

El coordinador de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, Jorge Mendoza, señaló que la prolongación del uso de estas infraestructuras constituye una seria amenaza al derecho constitucional de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida y salud. Asimismo, advirtió que esta situación ha motivado la reactivación de medidas de protesta por parte de los vecinos del sector afectado.

Mendoza informó que el proyecto del relleno sanitario, denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Tingo María y disposición final de residuos sólidos de los cinco distritos de la provincia de Leoncio Prado – departamento de Huánuco”, se encontraría ejecutado al 100 %. En ese contexto, indicó que durante una reciente reunión con representantes del Ministerio del Ambiente (Minam) exhortaron a cumplir con la entrega urgente de esta infraestructura, a más tardar el próximo 16 de enero.

Asimismo, solicitaron disponer el cierre definitivo de las celdas transitorias, a fin de evitar la generación de nuevos pasivos ambientales en la zona.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó que en el año 2018 intervino ante la grave contaminación del río Huallaga ocasionada por el botadero La Muyuna, situación que llevó al Ministerio del Ambiente a declarar en emergencia la gestión de residuos sólidos en el distrito de Rupa Rupa. Como parte de las medidas adoptadas entonces, se dispuso la habilitación de una celda transitoria como solución provisional, mientras se concretaba la infraestructura definitiva, la cual hasta la fecha no ha sido puesta en funcionamiento.