El último martes, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, anunció el inicio de la construcción de la autopista Chiclayo–Pomalca, una obra vial de más de S/ 72 millones y presentada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Sin embargo, esto coincidió con la decisión de su gestión de despriorizar ocho proyectos de inversión pública por un monto total de S/ 248,7 millones, debido a la falta de interés del sector privado para su financiamiento.

Revés regional

La medida se sustenta en el Informe Técnico N.° 000105-2025, mediante el cual la gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Briggitte Chapoñán Castillo, solicitó la actualización de la lista priorizada de inversiones para su ejecución bajo Obras por Impuestos.

El documento plantea la exclusión de proyectos incorporados previamente mediante los Acuerdos Regionales N.° 000353-2024 y N.° 000531-2024, al no contar con expresiones de interés, cartas de intención ni propuestas concretas por parte del sector privado, requisito indispensable para su ejecución en este esquema.

Entre los ocho proyectos despriorizados figuran la construcción de infraestructura educativa en la I.E. San José en Chiclayo, por S/ 16,9 millones; el mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la ruta departamental LA-111 en el tramo Chiclayo–Ferreñafe, por S/ 78,8 millones; y el mejoramiento del sistema hidráulico mayor Tinajones con electrificación, automatización y telecontrol en el valle Chancay–Lambayeque, por S/ 56,6 millones.

También se incluyen el mejoramiento de servicios de salud en La Victoria Sector I, por S/ 23,3 millones, y en Mochumí, por S/ 21,3 millones; la creación del servicio de movilidad urbana en la avenida José Eufemio Lora y Lora en José Leonardo Ortiz, por S/ 20,4 millones; el mejoramiento de la vía LA-112 en el tramo Emp. LA-110 – Capote – Emp. LA-111, por S/ 20,7 millones; y el mejoramiento del suministro eléctrico domiciliario e iluminación en diversos distritos de la región, por S/ 10,3 millones.

En conjunto, estas iniciativas suman S/ 248,7 millones que quedan fuera de la cartera de ejecución bajo este mecanismo.

Reclamo

La despriorización del proyecto educativo generó preocupación entre padres de familia de la I.E. San José, quienes esperaban mejoras en la infraestructura escolar.

“Ahora nos enteramos que el proyecto ya no va. Es decepcionante porque la institución necesita más mejoras para los nuevos alumnos”, señaló un padre de familia del plantel.

Sin embargo, el consejero regional Juan Pablo Horna cuestionó la consistencia de las cifras globales de inversión anunciadas por Pérez.

“Nos piden retirar ocho de una lista de 22 proyectos de Obras por Impuestos que fueron aprobadas. En el Consejo Regional se tiene que analizar el retiro de estas ocho obras por impuestos. Por lo tanto, cuando el gobernador anuncia mil 400 millones de soles de inversión, no es exacto, porque hay varios proyectos que se van a retirar”, señaló.

El dirigente de la sociedad civil, Juan Meza, advirtió que la situación evidencia debilidades en la planificación de la inversión pública. “No se puede anunciar una cartera de proyectos tan grande y luego recortar obras clave para salud, educación y servicios básicos. Esto genera incertidumbre en la población y retrasa el cierre de brechas”, señaló.