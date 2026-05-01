El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) aprobó el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal a favor del exgerente general regional, Ranjiro Roberto Nakano Osores, investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado y de una ciudadana.

Aprobación de pedido

De acuerdo con el Informe Legal N.° 000400-2026-GR.LAMB/ORAJ, la entidad determinó que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil y la directiva de Servir, al tratarse de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones como funcionario público.

El expediente fiscal en curso corresponde a la carpeta N.° 8073-2024, en la que la Fiscalía ha dispuesto la investigación por presuntas irregularidades durante su gestión como gerente general del GRL

El beneficio aprobado incluye la contratación de un abogado propuesto por el propio exfuncionario, con honorarios que ascienden a S/ 21,000, monto que será asumido con recursos de la entidad en tres etapas del proceso penal.

El informe precisa que la Oficina de Administración deberá ejecutar el procedimiento de contratación conforme a la normativa de contrataciones del Estado, mientras que la Gerencia General Regional deberá emitir la resolución que formalice la decisión.

Asimismo, se advierte que el beneficio no exime de responsabilidad al investigado, quien estará obligado a reembolsar los gastos asumidos por la entidad en caso de ser hallado responsable al término del proceso.