El Poder Judicial dictó ocho años de prisión efectiva contra Mario I. C. H., quien fue hallado responsable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una adolescente de 16 años, en la región Lambayeque.

Hechos investigados

Según la acusación fiscal, a cargo del fiscal Jonatan Pool Tantaleán Guzmán, los hechos se habrían producido el 9 de agosto de 2025, cuando la menor acudió al centro de labores del sentenciado, en el distrito de Íllimo, con la finalidad de recibir una supuesta “limpia” por problemas de salud.

De acuerdo con la investigación, en ese contexto el acusado habría trasladado a la menor a un ambiente distinto dentro de su vivienda, donde no se encontraba su madre, produciéndose allí los hechos materia del proceso.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó elementos de convicción que fueron valorados por el Juzgado Colegiado de Chiclayo, los cuales permitieron desestimar la versión de la defensa, que solicitaba la absolución del acusado alegando la atipicidad de la conducta y señalando que se trataba de actos vinculados a su actividad como curandero.

El tribunal también consideró inconsistencias advertidas en las declaraciones brindadas durante el proceso, tanto por el acusado como por un testigo vinculado a su entorno laboral, lo que fue tomado en cuenta al momento de emitir la sentencia.

La resolución judicial dispuso la ejecución de la pena efectiva conforme a ley.