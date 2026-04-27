El Poder Judicial de Lambayeque condenó a ocho años de cárcel al policía Bryan José Flores Romero por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, tras acreditarse que solicitó dinero a un ciudadano durante una intervención irregular.

Investigación fiscal

La sentencia fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Daniel Gerardo Flores Aguinaga, a través de la figura de conclusión anticipada, en el marco de un proceso seguido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2023, cuando el sentenciado, en su condición de agente de la Comisaría César Llatas Castro de Chiclayo, intervino al ciudadano C. T. C. en una zona que no le correspondía patrullar.

Durante la intervención, el efectivo policial le solicitó S/ 700 a cambio de no trasladarlo a la comisaría ni reportar su celular como robado. Incluso, mantuvo retenido al intervenido por más de una hora a bordo de un patrullero, mientras recorría diversas calles de la ciudad de Chiclayo, ejerciendo presión para que consiga el dinero.

De acuerdo con la investigación fiscal, el pago finalmente se concretó mediante depósitos a cuentas de terceros. Asimismo, se determinó que el agente omitió registrar el hecho en el parte de ocurrencia, incumpliendo sus deberes funcionales.

El caso también reveló indicios de coordinación con otros efectivos policiales, lo que fue considerado dentro de la gravedad de la conducta imputada.

Como parte de la condena, el Poder Judicial impuso además tres años y dos meses de inhabilitación para ejercer función pública, conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 8 del Código Penal, así como el pago de S/ 30,000 por concepto de reparación civil.