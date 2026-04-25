El Poder Judicial de Lambayeque emitió una sentencia de 12 años y seis meses de cárcel efectiva contra Danitza S. D., por el presunto delito de extorsión agravada. La condena incluye además el pago de S/ 4.000 por concepto de reparación civil.

Hechos condenados

Durante el juicio, el fiscal Carlos Alemán Nevado sustentó que las amenazas contra el agraviado, Armando A. S., eran ejecutadas por Kevin Stuar R. M., quien desde prisión exigía el pago de S/ 100.000 bajo la intimidación de atentar contra su familia y su negocio, el hotel Los Portales, ubicado en el distrito de Olmos.

Las investigaciones determinaron que la sentenciada mantenía una relación sentimental con el extorsionador y conocía que este se encontraba recluido en el penal de Piura. Asimismo, se estableció que utilizaba dos teléfonos celulares con aplicaciones de banca móvil (Yape), cuyos números coincidían con los proporcionados a la víctima para realizar los depósitos exigidos.

El Ministerio Público también acreditó que la condenada empleaba una cuenta de banca móvil a nombre de su cuñado, quien presenta discapacidad mental moderada, con la finalidad de evitar su identificación. De igual forma, se probó que recibía dinero de terceros en sus cuentas y luego transfería los montos siguiendo las indicaciones del interno.