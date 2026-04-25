Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento y reforzamiento del sistema eléctrico, se ejecutarán restricciones programadas del servicio en algunos sectores de Talara y Paita.

Durante estos trabajos, el personal técnico desarrollará labores orientadas a optimizar el funcionamiento de las redes eléctricas, garantizando un servicio más seguro, continuo y eficiente para la población. Asimismo, se recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el horario indicado.

El corte en Talara será hoy sábado desde las 7:00 a. m. a 03:00 p. m. en los asentamientos humanos Santiago Apóstol, Jesús María y San Pedro. Asimismo, este domingo 26 de abril en el horario de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en los parques 50, 54, 56, 58, 61, 66, 67 y 71, así como la avenida F, las urbanizaciones Vencedores y Sudamérica; y el Campo Ferial. Además, los asentamientos humanos Luciano Castillo, Maruja Cabrejo y Villa Talara.

En la provincia de Paita, los sectores como la caleta La Tortuga, se restringirá el servicio mañana domingo desde las 08:00 a. m. a 04:00 p. m.