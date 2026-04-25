Las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) revelan que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Lambayeque atendieron un total de 1,904 casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante el primer trimestre del año.

Según el reporte oficial, en enero se registraron 615 casos, en febrero 623 y en marzo 666, lo que evidencia una tendencia sostenida en la demanda de atención de este tipo de hechos en la región.

Warmi Ñan reporta más de mil casos

En ese contexto, Alex Ronald Núñez Soto, coordinador del programa Warmi Ñan, informó a Correo que entre enero y febrero se atendieron 1,068 casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, cifra registrada en los 12 Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la región.

Al respecto, Núñez Soto precisó que de ese total, nueve CEM funcionan en comisarías y brindan atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, con un equipo integrado por abogado, psicólogo, trabajador social, así como personal de coordinación y administración.

Asimismo, Correo constató informó que a través de la Línea 100 se registraron 1,348 consultas telefónicas, servicio que brinda orientación inmediata y canalización de casos de violencia familiar y de género.

Acciones preventivas

Asimismo, Alex Núñez indicó que el programa Warmi Ñan no solo se enfoca en la atención de casos, sino también en acciones preventivas y promocionales. En ese marco, se han fortalecido las capacidades de 300 jueces de paz de Lambayeque, además de subprefectos, juntas vecinales y miembros de la comunidad educativa.