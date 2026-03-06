La violencia psicológica es la agresión más frecuente contra las mujeres, según las cifras registradas por el Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

En primer bimestre del 2026 el módulo de justicia atendió 2 mil 544 denuncias de violencia y se dictaron mil 991 medidas de protección para resguardar la integridad y bienestar de las víctimas.

Las estadísticas muestran que el 64% de los casos corresponde a violencia psicológica, un tipo de agresión que suele ser más difícil de evidenciar. Le siguen la violencia sexual con el 24.38%, las agresiones físicas con el 9.42% y la violencia patrimonial o económica con el 2.03%.

El módulo judicial fue creado en 2018 como parte de las acciones para enfrentar la violencia familiar. Desde entonces, en más de ocho años de funcionamiento, se han atendido 143 mil 826 denuncias y se han dictado 116 mil 885 medidas de protección.

Estas cifras reflejan que la violencia hacia la mujer continúa, por lo que urge emitir medidas que permitan fortalecer la prevención y protección para reducir los maltratos constantes.

