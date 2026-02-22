En un acto organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, se entregaron resoluciones de reconocimiento a los profesionales y voluntarios que forman parte del programa nacional Warmi Ñan, en reconocimiento a su labor constante en favor de la comunidad.

Trabajo coordinado

El evento destacó el compromiso de más de 200 trabajadores que, desde distintas dependencias del programa, contribuyen diariamente al bienestar y al desarrollo social en la región. La iniciativa busca visibilizar el esfuerzo de quienes dedican su tiempo y conocimientos para implementar programas y actividades que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Las autoridades regionales resaltaron la importancia de estos reconocimientos como incentivo para mantener la motivación y fortalecer el trabajo coordinado entre el Gobierno Regional y programas nacionales como Warmi Ñan.

Este tipo de acciones busca también promover la participación activa de los profesionales y voluntarios en proyectos que generan cambios significativos en la comunidad, especialmente en el ámbito social y educativo.

