El Poder Judicial de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rafael Lázaro Colorado Silva (50), alias “Chiquillo”, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de su expareja, Yenny María Farroñay Vidaurre (57).

Proceso judicial

La audiencia se realizó el último domingo 19 de abril, desde las 8:30 a.m., donde el juzgado evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que, de ser hallado culpable, el imputado podría recibir una condena de cadena perpetua, debido a la gravedad del delito y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El juzgado consideró que existen graves y fundados elementos que vinculan al investigado con el crimen, por lo que ordenó su internamiento en el penal de Chiclayo mientras continúan las diligencias para un próximo juicio oral.

El individuo Rafael Lázaro Colorado Silva confesó haber asesinado a puñaladas a su expareja en el inmueble donde la víctima trabajaba como empleada del hogar. El sujeto reconoció haber cometido el crimen durante la diligencia de reconstrucción de los hechos realizada en la vivienda, con participación de representantes del Ministerio Público y la Policía.

Crimen

Según las investigaciones, el jueves 16 de abril el imputado esperó a la víctima en las inmediaciones del domicilio. Ella había salido a dejar a uno de los menores que cuidaba en un jardín y, al regresar, fue interceptada. Pese a que la mujer se negó a retomar la relación, el sujeto ingresó detrás de ella al inmueble, donde se produjo una discusión en presencia de un menor.

De acuerdo con su testimonio, tomó un cuchillo de cocina y la atacó reiteradamente, causándole la muerte. Los gritos de la víctima y el llanto del niño alertaron a los vecinos, lo que precipitó la huida del agresor.