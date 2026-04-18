Un nuevo feminicidio se registró en la región Lambayeque. Una mujer fue asesinada de 15 puñaladas asestadas por su expareja.

Este lamentable suceso se registró el último jueves a las 7 y 40 de la mañana, cuando Yenny María Farroñay Vidaurre, de 57 años de edad, se encontraba trabajando como empleada del hogar en una vivienda ubicada en la calle Miguel García Nº 105, de la urbanización Magisterial, en Chiclayo.

Tragedia

De acuerdo a la investigación preliminar, la víctima regresó al inmueble donde labora luego de dejar en el jardín a uno de los menores que cuida. Es allí que fue perseguida por su exconviviente, Rafael Lázaro Colorado Silva (50) alias “Chiquillo”, quien con facilidad ingresó a la casa detrás de ella.

En ese instante el sujeto le habría pedido retomar la relación sentimental, a lo que la ama de casa se negó rotundamente, por lo que inició una fuerte discusión. Posteriormente, el hombre se descontroló totalmente y tomó un cuchillo de cocina, para luego cobardemente atacarla.

Pese a los gritos desesperados de Farroñay Vidaurre, el individuo le incrustó el arma blanca hasta 15 veces en diferentes partes del cuerpo causándole su deceso de manera inmediata. Al verla tendida en medio de un charco de sangre, Colorado Silva salió raudamente del domicilio hasta escapar de la zona con rumbo desconocido.

La fuga

Un vecino de la zona, al escuchar gritos de auxilio, salió a la calle y se percató que el sospechoso huía corriendo, además también estaba el llanto de una criatura, es por ello que rápidamente llamó a sus padres, así como a la Policía de la comisaría del Norte.

Los propietarios de la casa acudieron de inmediato y se encontraron con una desgarradora escena. La mujer que cuidaba a sus hijos estaba sin vida tendida en el piso en posición decúbito dorsal y en medio de un charco de sangre.

En ese instante también llegaron los agentes policiales, quienes al constatar el crimen comunicaron a sus pares del área de Homicidio de la División de Investigación Criminal (Divincri) y a los peritos de Criminalística; asimismo, a un representante del Ministerio Público, con quien procedieron con las respectivas diligencias del caso y también el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue.

Hasta la zona llegaron los familiares de la fallecida, quienes mostraron un inmenso dolor y tristeza por la terrible tragedia. Algunos de ellos dijeron que la occisa se había separado del feminicida hace seis meses al no soportar más los maltratos a los que la sometía de manera continua.

Feminicida

En horas de la tarde, los efectivos PNP de la Unidad de Emergencia capturaron a Rafael Lázaro Colorado Silva, al momento que estaba en una vivienda situada en la calle Francisco Ugáz Nº 127 a inmediaciones del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.