La Municipalidad Distrital de La Victoria, en la región Lambayeque, bajo la gestión del alcalde Edwin Vásquez Sánchez, ejecutó dos contrataciones directas de combustible diésel B5 S-50 para abastecer a su flota vehicular y maquinaria municipal, un hecho que despierta cuestionamientos sobre la necesidad y transparencia de los procedimientos.

¿Urgencia en contratación?

Según los documentos oficiales, la primera contratación directa se aprobó mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 065-2026, mientras que un segundo procedimiento similar fue autorizado por la Resolución de Gerencia Municipal N.° 068-2026, ambos con la justificación de una supuesta “situación de desabastecimiento” que afectaba la operatividad de los servicios municipales.

La primera contratación ya fue ejecutada y garantiza el abastecimiento temporal por 30 días, mientras culmina el proceso competitivo de la Subasta Inversa Electrónica N.° 02-2026-MDLV/OC-2, iniciado el 12 de marzo de 2026.

Por su parte, la segunda contratación, adjudicada a la empresa Mega Gas S.A.C. por un monto de S/ 155,760, que incluye transporte, seguros e inspecciones, se encuentra actualmente activa y está destinada para diversas áreas.

“Se entiende la urgencia, pero resulta extraño que se realicen dos contrataciones directas por el mismo insumo mientras el proceso de subasta inversa electrónica estaba en curso”, señaló un trabajador edil, que pidió mantener su identidad en reserva.

Otro testimonio, de un trabajador edil, advirtió que “aunque la ley permite la contratación directa por desabastecimiento, la duplicidad de procedimientos puede generar percepciones de irregularidad o mal uso de recursos, y la municipalidad debería explicar claramente la necesidad de ambos procesos”.

Mega Gas S.A.C., la empresa adjudicada en la segunda contratación directa de La Victoria, es un proveedor recurrente de combustible y gas licuado de petróleo (GLP) para entidades públicas de Lambayeque. Entre sus contratos recientes se incluyen el suministro de combustible diésel B5 S-50 para unidades móviles de la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque y la provisión de GLP a granel para el Hospital Regional de Lambayeque.