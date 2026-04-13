Hasta 1 millón 051 mil 350 electores hábiles de Lambayeque acudieron a sufragar este domingo 12 de abril en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Fiesta electoral

Durante el sábado, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó su labor de despliegue del material electoral en los 38 distritos con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército.

La Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) Lambayeque, la cual -además- tuvo a su cargo la organización de los comicios en Ferreñafe, informó que esperaba conseguir la instalación de 1 199 mesas de sufragio en 173 locales de votación. En esta jurisdicción hay 346 mil 144 ciudadanos.

Por su parte, la ODPE Chiclayo indicó que se habilitaron 151 locales de votación para 1 458 mesas de sufragio. Aquí el número de electores ascendió a 430 mil 599. Mientras que la ODPE José Leonardo Ortiz (JLO) organizó 104 locales de votación, donde se instalaron 933 mesas para un total de 274 mil 607 electores.

La jornada de hoy tuvo lugar entre las 07:00 a.m. y 05:00 p.m. Los ciudadanos entre los 18 y 70 años de edad estuvieron obligados a sufragar, para lo cual fue indispensable la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los jóvenes que cumplan 18 años de edad hasta el 12 de abril también debieron votar, incluso con su DNI amarillo vencido.

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) aclaró que los DNI azul, amarillo o electrónico que estaban vencidos eran válidos para emitir el voto.

Además, hubo reglas que cumplir para evitar infracciones a la Ley Electoral. Quienes asistieron al local de votación en estado de ebriedad o llevaron símbolos relacionados a una determinada organización política para influir en otros votantes, fueron multados y puestos a disposición de la Policía y Fiscalía Penal.

Los ciudadanos que no concurran a votar este domingo 12 de abril o no instalen la mesa de sufragio serán pasibles de multas establecidas en la normativa vigente. Las sanciones se aplicarán a partir de una clasificación por localidad y nivel de pobreza que estableció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 2026.

Las multas por no votar serán de S/110 para quienes residan en distritos considerados no pobres, S/55 para distritos pobres y S/27.50 para distritos de extrema pobreza. En cuanto a los miembros de mesa, titulares y suplentes, que no cumplan con su deber cívico, la multa única es de S/275 (equivalente al 5 % de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

El jefe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo, Cipriano Purihuamán Leonardo, indicó que la fiscalización del Jurado seguirá hasta este domingo, para garantizar un proceso transparente.

La ONPE informó que los primeros resultados de la elección presidencial estarán disponibles, de forma progresiva, desde la 05:00 p.m. en su página web oficial. En esta oportunidad, además de un nuevo jefe de Estado y vicepresidentes, se votará por un Congreso bicameral, el cual contará una cámara de senadores y otra de diputados, y por los representantes al Parlamento Andino.